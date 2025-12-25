Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о договоре с Дедовым

КУРСК, 25 дек - РИА Новости. Обвиняемый в хищениях при строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат облдумы Максим Васильев рассказал, как бывший замгубернатора Алексей Дедов обещал, что денег хватит и на строительство, и на "откаты", а работы будут приняты даже без исполнительной документации, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда города Курска.

Ранее в пресс-службе судов по региону сообщали, что Ленинский районный суд Курска назначил на 25 декабря рассмотрение по существу дела бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, обвиняемого в хищениях на строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Уточнялось, что дело назначено к рассмотрению в особом порядке в связи с представлением прокурора – с Васильевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе заседания он признал свою вину в полном объеме.

"Дедов мне сообщил, что укрепления будут строить на границе с Украиной ... Дедов отправил меня в корпорацию развития Курской области уточнить детали... Он сказал, что к строительству фортификаций будут допущены только организации с определенным налогообложением... Дедов сказал, что денег хватит и на строительство, и на "откаты"... Я понял, что смогу заработать на поиске подрядчиков... Опасаясь потерять доверие администрации Курской области, я не мог отказаться", - привел слова Васильева из показаний государственный обвинитель.

По словам Васильева, Дедов обещал, что работы будут приняты без исполнительной документации.

"Работы будут приняты без исполнительной документации... Дедов сказал, что сроки будут продляться, об этом позаботятся", - привели в суде показания с допроса.

Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.

Васильев получил скандальную известность в новогодние праздники 2022-2023 годов, после появления в Telegram-каналах видео, на котором он, находясь в Мексике , готовит коктейль и закусывает его креветками. Этот процесс он комментирует словами: "Много денег! Много хорошего настроения!.. С Новым годом!"