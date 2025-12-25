Рейтинг@Mail.ru
Газохимический комплекс "Газпрома" в Усть-Луге построен на 70 процентов - РИА Новости, 25.12.2025
20:42 25.12.2025 (обновлено: 21:29 25.12.2025)
Газохимический комплекс "Газпрома" в Усть-Луге построен на 70 процентов
Газохимический комплекс "Газпрома" в Усть-Луге построен на 70 процентов
2025-12-25T20:42:00+03:00
2025-12-25T21:29:00+03:00
усть-луга, алексей миллер, газпром, экономика
Усть-Луга, Алексей Миллер, Газпром, Экономика
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
© РИА Новости / Александр Гальперин
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Газохимический комплекс "Газпрома" с производством сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге построен уже на 70%, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Строим один из крупнейших, уникальный перерабатывающий газохимический комплекс с производством СПГ в Усть-Луге. И таких уникальных комплексов – просто по широте номенклатуры производства продукции на одной площадке – в мире нет. И хочу отметить и поздравить всех участников проекта с тем, что статус его реализации на сегодняшний день составляет уже 70%", - приводятся его слова в стенограмме совещания по итогам года.
Усть-ЛугаАлексей МиллерГазпромЭкономика
 
 
