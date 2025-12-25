"Газпром" в 2025 году поставит потребителям 386 миллиардов кубов газа

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2025 году поставит российским потребителям 386 миллиардов кубометров газа, это почти рекорд, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

"В 2025 году потребителям из газотранспортной системы " Газпрома " будет поставлено 386 миллиардов кубометров газа. И это практически абсолютный рекорд за всю историю поставок из Единой системы газоснабжения нашим российским потребителям", - приводит пресс-служба слова Миллера

Огромная роль в производственных и финансовых результатах в 2025 году приходится на внутренний рынок, отметил топ-менеджер. В 2026 году "Газпром" продолжит работать в этом направлении, заверил он.

Газ в рамках программы газоснабжения и газификации России в 2021-2025 годах пришел более чем в 2100 населенных пунктов. "Это просто огромный, весомый результат… Я еще раз повторю, что таких темпов газификации и газоснабжения, которые были в 2021-2025 годах, Россия не знала за всю историю газовой отрасли", - сказал Миллер.

Сейчас "Газпром" вместе с региональными администрациями заканчивает подписание завершающей пятилетней программы газификации регионов России на 2026-2030 годы. "География расширяется. На нашей газовой карте, если говорить о подписанных программах газоснабжения и газификации, появилась Мурманская область . В самое ближайшее время появится Красноярский край , появится Еврейская автономная область", - добавил Миллер.

Также он обратил внимание на программу по догазификации населенных пунктов. По ней газ приходит в те дома и социальные объекты, которые появились в населенных пунктах уже после того, как они были газифицированы. По словам топ-менеджера, на сегодняшний день газовые сети подведены к 1,445 миллиону границ участков домовладений и социальных объектов.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что мы все больше и больше сдвигаемся на восток - в Восточную Сибирь , на Дальний Восток . Здесь работа несколько другая. Но обращаю ваше внимание, что мы достигли очень хороших результатов за все предыдущие годы… По технически возможной сетевой газификации населенных пунктов наш показатель будет 91%", - указал Миллер.