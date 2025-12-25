Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" в 2025 году поставит потребителям 386 миллиардов кубов газа - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 25.12.2025 (обновлено: 22:27 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/ekonomika-2064725496.html
"Газпром" в 2025 году поставит потребителям 386 миллиардов кубов газа
"Газпром" в 2025 году поставит потребителям 386 миллиардов кубов газа - РИА Новости, 25.12.2025
"Газпром" в 2025 году поставит потребителям 386 миллиардов кубов газа
"Газпром" в 2025 году поставит российским потребителям 386 миллиардов кубометров газа, это почти рекорд, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T20:40:00+03:00
2025-12-25T22:27:00+03:00
экономика
алексей миллер
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_0fed9c08f05f458c8443eb1f01ca775c.jpg
https://ria.ru/20251218/cnpc-2062888499.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944745511_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bd38ca55ab1f0f867c138864257f1ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей миллер, газпром
Экономика, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" в 2025 году поставит потребителям 386 миллиардов кубов газа

Миллер: «Газпром» в 2025 году поставит 386 млрд кубов газа

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2025 году поставит российским потребителям 386 миллиардов кубометров газа, это почти рекорд, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.
"В 2025 году потребителям из газотранспортной системы "Газпрома" будет поставлено 386 миллиардов кубометров газа. И это практически абсолютный рекорд за всю историю поставок из Единой системы газоснабжения нашим российским потребителям", - приводит пресс-служба слова Миллера.
Огромная роль в производственных и финансовых результатах в 2025 году приходится на внутренний рынок, отметил топ-менеджер. В 2026 году "Газпром" продолжит работать в этом направлении, заверил он.
Газ в рамках программы газоснабжения и газификации России в 2021-2025 годах пришел более чем в 2100 населенных пунктов. "Это просто огромный, весомый результат… Я еще раз повторю, что таких темпов газификации и газоснабжения, которые были в 2021-2025 годах, Россия не знала за всю историю газовой отрасли", - сказал Миллер.
Сейчас "Газпром" вместе с региональными администрациями заканчивает подписание завершающей пятилетней программы газификации регионов России на 2026-2030 годы. "География расширяется. На нашей газовой карте, если говорить о подписанных программах газоснабжения и газификации, появилась Мурманская область. В самое ближайшее время появится Красноярский край, появится Еврейская автономная область", - добавил Миллер.
Также он обратил внимание на программу по догазификации населенных пунктов. По ней газ приходит в те дома и социальные объекты, которые появились в населенных пунктах уже после того, как они были газифицированы. По словам топ-менеджера, на сегодняшний день газовые сети подведены к 1,445 миллиону границ участков домовладений и социальных объектов.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что мы все больше и больше сдвигаемся на восток - в Восточную Сибирь, на Дальний Восток. Здесь работа несколько другая. Но обращаю ваше внимание, что мы достигли очень хороших результатов за все предыдущие годы… По технически возможной сетевой газификации населенных пунктов наш показатель будет 91%", - указал Миллер.
Каждый новый процент в предстоящую пятилетку будет даваться дороже и сложнее, обратил внимание топ-менеджер. Но абсолютно точно цель по достижению 100% газификации в России "Газпром" выполнит, выразил он уверенность.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Газпром" в Пекине обсудил поставки газа в Китай
18 декабря, 12:36
 
ЭкономикаАлексей МиллерГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала