Минфин поддержал подачу Банком России иска к Euroclear

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин поддерживает иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear, но истцом выступает Банк России, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"У нас Центральный банк - истец... Конечно, мы поддерживаем. Очевидно", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос РИА Новости.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина , это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.