Минфин поддержал подачу Банком России иска к Euroclear

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин поддерживает иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear, но истцом выступает Банк России, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас Центральный банк - истец... Конечно, мы поддерживаем. Очевидно", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос РИА Новости.