Рейтинг@Mail.ru
Минфин поддержал подачу Банком России иска к Euroclear - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/ekonomika-2064697095.html
Минфин поддержал подачу Банком России иска к Euroclear
Минфин поддержал подачу Банком России иска к Euroclear - РИА Новости, 25.12.2025
Минфин поддержал подачу Банком России иска к Euroclear
Минфин поддерживает иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear, но истцом выступает Банк России, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:16:00+03:00
2025-12-25T18:16:00+03:00
москва
украина
брюссель
эльвира набиуллина
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
euroclear
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_a6133fc28ded17068596eee782fc0613.jpg
https://ria.ru/20251223/euroclear-2064094423.html
москва
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, брюссель, эльвира набиуллина, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), euroclear, санкции в отношении россии, в мире
Москва, Украина, Брюссель, Эльвира Набиуллина, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Санкции в отношении России, В мире
Минфин поддержал подачу Банком России иска к Euroclear

Минфин поддержал иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минфин поддерживает иск ЦБ к бельгийскому депозитарию Euroclear, но истцом выступает Банк России, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"У нас Центральный банк - истец... Конечно, мы поддерживаем. Очевидно", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос РИА Новости.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина , это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Euroclear разблокировал часть средств ЕАБР, которые считал российскими
23 декабря, 14:34
 
МоскваУкраинаБрюссельЭльвира НабиуллинаЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)EuroclearСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала