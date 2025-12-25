Рейтинг@Mail.ru
В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек
20:32 25.12.2025
В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек
в мире, гиза, египет
В мире, Гиза, Египет
В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек

Al-Ahram: при обрушении пятиэтажки в Египте 8 человек погибли, еще 15 пострадали

Египетская скорая помощь
Египетская скорая помощь
© AP Photo / Ben Curtis
Египетская скорая помощь. Архивное фото
БЕЙРУТ, 25 дек - РИА Новости. Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения пятиэтажного здания в египетской провинции Гиза, погибли восемь человек, пишет египетская газета Al-Ahram.
"Погибли восемь человек … сотрудники гражданской обороны завершили поисковые работы и извлекли последнее тело женщины из-под завалов обрушившегося здания в Имбабе. Тело было доставлено в морг", - пишет издание.
Также сообщается, что еще 15 человек пострадали.
Имбабе считается густонаселенным рабочим районом, представляющим из себя слабо развитую территорию с узкими улицами и хаотической застройкой, возникшей без строгого планирования, что создает проблемы с инфраструктурой и услугами.
Обрушение многоэтажного дома в Стамбуле
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
29 октября, 08:28
