В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек
В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек - РИА Новости, 25.12.2025
В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек
Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения пятиэтажного здания в египетской провинции Гиза, погибли восемь человек, пишет египетская газета... РИА Новости, 25.12.2025
В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек
Al-Ahram: при обрушении пятиэтажки в Египте 8 человек погибли, еще 15 пострадали