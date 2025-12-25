В Египте при обрушении жилого дома погибли восемь человек

"Погибли восемь человек … сотрудники гражданской обороны завершили поисковые работы и извлекли последнее тело женщины из-под завалов обрушившегося здания в Имбабе. Тело было доставлено в морг", - пишет издание.

Также сообщается, что еще 15 человек пострадали.

Имбабе считается густонаселенным рабочим районом, представляющим из себя слабо развитую территорию с узкими улицами и хаотической застройкой, возникшей без строгого планирования, что создает проблемы с инфраструктурой и услугами.