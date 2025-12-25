https://ria.ru/20251225/egipet-2064539352.html
МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением исторических ценностей
МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением исторических ценностей
КАИР, 25 дек - РИА Новости.
Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты поручил
египетским посольствам активнее заниматься возвращением вывезенных из страны исторических ценностей, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства по итогам совещания с сотрудниками департамента культы ведомства.
"Необходимо активизировать усилия, направленные на возвращение артефактов из-за рубежа, которые были незаконно вывезены из страны", - заявил Абдель Аты, слова которого приводятся в сообщении египетского МИД.
Он, в частности, поручил дипломатам провести консультации с властями стран, где имеются незаконно вывезенные египетские исторические ценности, для обсуждения вопросов реституции.
Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи
сообщил РИА Новости, что Египет за последние 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов, которые ранее были вывезены из страны незаконным путем.
В 2022 году экс-министр древностей Египта и известный археолог Захи Хавасс запустил петицию с требованием к Британскому музею
и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак, однако реакции пока не последовало.