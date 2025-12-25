Рейтинг@Mail.ru
МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением исторических ценностей - РИА Новости, 25.12.2025
11:19 25.12.2025
МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением исторических ценностей
МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением исторических ценностей - РИА Новости, 25.12.2025
МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением исторических ценностей
Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты поручил египетским посольствам активнее заниматься возвращением вывезенных из страны исторических ценностей, говорится в... РИА Новости, 25.12.2025
в мире, египет, шериф фатхи, британский музей
В мире, Египет, Шериф Фатхи, Британский музей
МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением исторических ценностей

МИД Египта поручил посольствам заняться возвращением вывезенных ценностей

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта на фоне мечетей
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
КАИР, 25 дек - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты поручил египетским посольствам активнее заниматься возвращением вывезенных из страны исторических ценностей, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства по итогам совещания с сотрудниками департамента культы ведомства.
"Необходимо активизировать усилия, направленные на возвращение артефактов из-за рубежа, которые были незаконно вывезены из страны", - заявил Абдель Аты, слова которого приводятся в сообщении египетского МИД.
Он, в частности, поручил дипломатам провести консультации с властями стран, где имеются незаконно вывезенные египетские исторические ценности, для обсуждения вопросов реституции.
Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщил РИА Новости, что Египет за последние 10-12 лет вернул 30 тысяч артефактов, которые ранее были вывезены из страны незаконным путем.
В 2022 году экс-министр древностей Египта и известный археолог Захи Хавасс запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак, однако реакции пока не последовало.
Зал Каирского египетского музея - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Египет вернул из Италии четыре незаконно вывезенных артефакта
10 мая 2023, 11:01
 
В миреЕгипетШериф ФатхиБританский музей
 
 
