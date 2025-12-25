Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Административное здание на 12 тысяч квадратных метров планируется возвести в Щербинке в Новой Москве в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Соответствующие изменения, по его словам, внесены в городские правила землепользования и застройки.

"Город продолжает планомерное развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов. Для этого сформирован земельный участок площадью чуть более 2 гектаров. Предельная площадь строения превысит 12 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В новом задании, по его информации, будут размещены управа, прокуратура, кабинеты мировых судей, следственный комитет, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия и другие учреждения.