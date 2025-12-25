Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке
13:06 25.12.2025 (обновлено: 13:27 25.12.2025)
Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва
владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Административное здание на 12 тысяч квадратных метров планируется возвести в Щербинке в Новой Москве в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующие изменения, по его словам, внесены в городские правила землепользования и застройки.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Ефимов: многофункциональный комплекс возведут у метро "Тимирязевская"
Вчера, 09:06
"Город продолжает планомерное развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов. Для этого сформирован земельный участок площадью чуть более 2 гектаров. Предельная площадь строения превысит 12 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В новом задании, по его информации, будут размещены управа, прокуратура, кабинеты мировых судей, следственный комитет, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия и другие учреждения.
Подъехать к нему можно будет с Остафьевского шоссе. Поблизости находятся станции Щербинка и Остафьево второго Московского центрального диаметра, а также выезды на Варшавское и Симферопольское шоссе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Ефимов: утвержден проект дорог рядом с метро "Лесопарковая"
24 декабря, 14:12
 
