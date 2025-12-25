https://ria.ru/20251225/efimov-2064570654.html
Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке
Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке - РИА Новости, 25.12.2025
Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке
Административное здание на 12 тысяч квадратных метров планируется возвести в Щербинке в Новой Москве в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:06:00+03:00
2025-12-25T13:06:00+03:00
2025-12-25T13:27:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc8cf51b1d781efa1325eade207c4ed6.jpg
https://ria.ru/20251225/efimov-2064481835.html
https://ria.ru/20251224/efimov-2064314635.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051046491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f90c3155a067eb90e1eee2f4efef66b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: новое административное здание появится в Щербинке
Ефимов: административное здание появится в Щербинке в Новой Москве
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Административное здание на 12 тысяч квадратных метров планируется возвести в Щербинке в Новой Москве в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Соответствующие изменения, по его словам, внесены в городские правила землепользования и застройки.
"Город продолжает планомерное развитие территорий Троицкого и Новомосковского административных округов. Для этого сформирован земельный участок площадью чуть более 2 гектаров. Предельная площадь строения превысит 12 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В новом задании, по его информации, будут размещены управа, прокуратура, кабинеты мировых судей, следственный комитет, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия и другие учреждения.
Подъехать к нему можно будет с Остафьевского шоссе. Поблизости находятся станции Щербинка и Остафьево второго Московского центрального диаметра, а также выезды на Варшавское и Симферопольское шоссе.