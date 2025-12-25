Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: многофункциональный комплекс возведут у метро "Тимирязевская" - РИА Новости, 25.12.2025
09:06 25.12.2025
Ефимов: многофункциональный комплекс возведут у метро "Тимирязевская"
Ефимов: многофункциональный комплекс возведут у метро "Тимирязевская"
На севере Москвы в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный комплекс на 11 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 25.12.2025
Ефимов: многофункциональный комплекс возведут у метро "Тимирязевская"

Ефимов: многофункциональный комплекс возведут в Тимирязевском районе Москвы

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На севере Москвы в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный комплекс на 11 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Объект планируется возвести на участке площадью около 0,7 гектара, который находится на Дмитровском шоссе. Власти города передали эту площадку в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП).
"Предоставление земельных участков для масштабных инвестиционных проектов позволяет не только улучшить существующую инфраструктуру, но и привлечь дополнительные инвестиции и создавать в столице новые точки экономического притяжения. Например, в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Строительство объекта должно быть завершено в течение пяти лет, так как именно на этот срок участок был сдан инвестору в аренду, уточнил замглавы города.
Многофункциональный комплекс будет расположен рядом со станциями метро и МЦД "Тимирязевская". Помещения внутри здания будут отданы в аренду под культурно-досуговые объекты, магазины, заведения общепита, уточняется в сообщении градкомплекса.
Программа МаИП действует в Москве с 2016 года. С того момента инвесторы заключили с городом около 570 договоров аренды участков, чтобы там были построены предприятия, деловые центры, спортивные комплексы и соцобъекты. В рамках программы власти столицы выделили на это 1,2 тысяч гектаров земли.
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Заголовок открываемого материала