Ефимов: многофункциональный комплекс возведут у метро "Тимирязевская"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На севере Москвы в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный комплекс на 11 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Объект планируется возвести на участке площадью около 0,7 гектара, который находится на Дмитровском шоссе. Власти города передали эту площадку в рамках масштабного инвестпроекта (МаИП).

"Предоставление земельных участков для масштабных инвестиционных проектов позволяет не только улучшить существующую инфраструктуру, но и привлечь дополнительные инвестиции и создавать в столице новые точки экономического притяжения. Например, в Тимирязевском районе инвестор построит многофункциональный центр площадью более 11 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Строительство объекта должно быть завершено в течение пяти лет, так как именно на этот срок участок был сдан инвестору в аренду, уточнил замглавы города.

Многофункциональный комплекс будет расположен рядом со станциями метро и МЦД "Тимирязевская". Помещения внутри здания будут отданы в аренду под культурно-досуговые объекты, магазины, заведения общепита, уточняется в сообщении градкомплекса.