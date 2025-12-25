Последствия ДТП в Ингушетии с участием двух автомобилей, которыми управляли подростки. Архивное фото

В Ингушетии школьники устроили ДТП на двух автомобилях

НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Ингушетии с участием двух автомобилей, которыми управляли подростки, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщило региональное МВД.

По информации министерства, вечером 24 декабря на автодороге Зязиков-Юрт – Гарогорск произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и Mercede s-Benz.

"Следственно-оперативная группа МО МВД России "Малгобекский" установила, что девятиклассник, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 212, за рулем которого находился его сверстник. В результате ДТП водитель ВАЗ- 2110 и два его пассажира-подростка, а также несовершеннолетняя пассажирка иномарки доставлены в Малгобекскую ЦРБ с различными травмами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после оказания медицинской помощи все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.