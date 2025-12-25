Рейтинг@Mail.ru
20:58 25.12.2025 (обновлено: 21:01 25.12.2025)
В Ингушетии школьники устроили ДТП на двух автомобилях
происшествия
республика ингушетия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
крушение вертолета в дагестане
происшествия, республика ингушетия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Ингушетия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Mercedes, Крушение вертолета в Дагестане
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Ингушетии с участием двух автомобилей, которыми управляли подростки, их родителей привлекли к административной ответственности, сообщило региональное МВД.
По информации министерства, вечером 24 декабря на автодороге Зязиков-Юрт – Гарогорск произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2110 и Mercedes-Benz.
"Следственно-оперативная группа МО МВД России "Малгобекский" установила, что девятиклассник, управляя автомобилем ВАЗ-2110, допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 212, за рулем которого находился его сверстник. В результате ДТП водитель ВАЗ- 2110 и два его пассажира-подростка, а также несовершеннолетняя пассажирка иномарки доставлены в Малгобекскую ЦРБ с различными травмами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после оказания медицинской помощи все пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
"Матери несовершеннолетних водителей привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и ч.3 ст.12.7 (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством) КоАП РФ", - добавили в МВД.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Ингушетии перевернулась иномарка с четырьмя подростками
8 ноября, 11:13
 
