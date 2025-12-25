Рейтинг@Mail.ru
10:30 25.12.2025
Число погибших в ДТП в России за год снизилось на 3,8 процента
Число погибших в ДТП в России за год снизилось на 3,8 процента
происшествия, россия, марат хуснуллин
Происшествия, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин: число погибших в ДТП в России за 11 месяцев снизилось на 3,8%

© РИА Новости / Евгений Биятов
Госавтоинспекция проводит рейд по проверке таксистов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Госавтоинспекция проводит рейд по проверке таксистов. Архивное фото
МОСКВУ, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в ДТП в России за 11 месяцев 2025 года снижено на 3,8%, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Нам удается обеспечить снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По итогам 11 месяцев составило 12 600 человек, что на 3,8% ниже (чем за аналогичный период прошлого года - ред.)", - сказал Хуснуллин на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
Сотрудник дорожно-патрульной службы дежурит на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Число погибших в ДТП из-за выезда на встречку снизилось в Москве
20 декабря, 11:43
 
Происшествия, Россия, Марат Хуснуллин
 
 
