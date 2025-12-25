Число погибших в ДТП в России за год снизилось на 3,8 процента

https://ria.ru/20251225/dtp-2064522994.html
Число погибших в ДТП в России за 11 месяцев 2025 года снижено на 3,8%, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости, 25.12.2025
