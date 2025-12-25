Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен в Забайкалье после ДТП находится в реанимации
04:18 25.12.2025 (обновлено: 13:51 25.12.2025)
Омбудсмен в Забайкалье после ДТП находится в реанимации
Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов, который накануне был госпитализирован после ДТП, находится в реанимации. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
2025
Новости
происшествия
Происшествия
Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов
© Фото : Николай Хлызов/ВКонтакте
Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов, который накануне был госпитализирован после ДТП, находится в реанимации.
В среду помощник омбудсмена Михаил Иванчиков сообщил РИА Новости, что уполномоченный попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, но в сознании, водитель автомобиля погиб.
"Двое пострадавших. Из них один погиб в карете скорой помощи, реанимировали до последнего. Второй госпитализирован, состояние тяжелое, в реанимации. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал агентству представитель минздрава региона.
Как сообщил РИА Новости представитель Забайкальской краевой клинической больницы, у Хлызова - сочетанные травмы.
"Состояние стабильно тяжелое, находится в реанимации, гиподинамические показатели в норме", - сказал собеседник. Прогнозов по состоянию пострадавшего медики пока не дают.
Происшествия
 
 
