https://ria.ru/20251225/dtp-2064492376.html
Омбудсмен в Забайкалье после ДТП находится в реанимации
Омбудсмен в Забайкалье после ДТП находится в реанимации - РИА Новости, 25.12.2025
Омбудсмен в Забайкалье после ДТП находится в реанимации
Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов, который накануне был госпитализирован после ДТП, находится в реанимации. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T04:18:00+03:00
2025-12-25T04:18:00+03:00
2025-12-25T13:51:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585113_0:87:859:570_1920x0_80_0_0_353adf8309ac988610ad6e6b3b4d4fd3.jpg
https://ria.ru/20251224/dtp-2064399374.html
https://ria.ru/20251224/dtp-2064427855.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585113_0:47:859:692_1920x0_80_0_0_e52d1cc1fc399ea88a0b41a27c4e243d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Омбудсмен в Забайкалье после ДТП находится в реанимации
РИА Новости: Омбудсмен в Забайкалье Хлызов после ДТП находится в реанимации
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов, который накануне был госпитализирован после ДТП, находится в реанимации.
В среду помощник омбудсмена Михаил Иванчиков сообщил РИА Новости, что уполномоченный попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, но в сознании, водитель автомобиля погиб.
"Двое пострадавших. Из них один погиб в карете скорой помощи, реанимировали до последнего. Второй госпитализирован, состояние тяжелое, в реанимации. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал агентству представитель минздрава региона.
Как сообщил РИА Новости представитель Забайкальской краевой клинической больницы, у Хлызова - сочетанные травмы.
"Состояние стабильно тяжелое, находится в реанимации, гиподинамические показатели в норме", - сказал собеседник. Прогнозов по состоянию пострадавшего медики пока не дают.