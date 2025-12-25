Омбудсмен в Забайкалье после ДТП находится в реанимации

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Забайкалье Николай Хлызов, который накануне был госпитализирован после ДТП, находится в реанимации.

В среду помощник омбудсмена Михаил Иванчиков сообщил РИА Новости, что уполномоченный попал в ДТП во время поездки в командировку, он госпитализирован в тяжелом состоянии, но в сознании, водитель автомобиля погиб.

"Двое пострадавших. Из них один погиб в карете скорой помощи, реанимировали до последнего. Второй госпитализирован, состояние тяжелое, в реанимации. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал агентству представитель минздрава региона.

Как сообщил РИА Новости представитель Забайкальской краевой клинической больницы, у Хлызова - сочетанные травмы.