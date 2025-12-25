https://ria.ru/20251225/donetsk-2064734889.html
Над Донецком прогремели четыре взрыва
Над Донецком прогремели четыре взрыва
Четыре взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
Над Донецком прогремели четыре взрыва
В небе над Донецком прогремели четыре мощных взрыва