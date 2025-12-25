Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремели четыре взрыва
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 25.12.2025
Над Донецком прогремели четыре взрыва
Над Донецком прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 25.12.2025
Над Донецком прогремели четыре взрыва
Четыре взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
вооруженные силы украины
донецк
украина
Новости
в мире, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Четыре взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 21.15 и 21.20 мск в небе над Донецком прозвучало четыре мощных взрыва. Они были слышны в центральной и юго-восточной части города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Запомните это": Писториус сделал неожиданное признание о войне с Россией
24 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
