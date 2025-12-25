Рейтинг@Mail.ru
12:17 25.12.2025
Почти 20 домов обновили на благоустроенных улицах в Москве
Почти 20 домов обновили на благоустроенных улицах в Москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
капремонт в москве
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Почти 20 многоквартирных домов обновили на благоустроенных улицах на северо-западе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году на ранее благоустроенных улицах северо-запада столицы обновили 19 многоквартирных домов. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.
Шумозащитные экраны на дороге - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Москве обновили более 4 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов
Вчера, 12:15
В частности, завершен капремонт фасада дома 35 на Пятницком шоссе. Как отметили на сайте, работы выполнили с применением технологии "мокрый фасад", которая позволяет восстановить эксплуатационные характеристики здания и придать ему современный внешний вид. Также в ходе ремонта обновили входные группы, заменили окна в местах общего пользования, установили на балконах новые металлокассеты вместо старых экранов, отремонтировали отмостку и цоколь здания.
В завершающей стадии капитального ремонта находится многоквартирный дом 54 на улице Народного Ополчения. Здесь специалисты привели в порядок фасад и крышу, а также заканчивают замену части инженерных систем. Как подчеркивается на сайте, особое внимание уделили восстановлению кирпичного фасада. Также отремонтировали входные группы и цоколь, восстановили откосы и установили современные стеклопакеты в местах общего пользования.
Помимо этого, в числе отремонтированных зданий — дом 7 на улице Маршала Бирюзова, формирующий исторический облик округа. Здесь завершили капитальный ремонт фасада и подвальных помещений по индивидуальному проекту, который учитывал архитектурные особенности объекта. Дом был построен в 1955 году в стиле советского неоклассицизма.
"На заключительном этапе отремонтировали балконы и входные группы, привели в порядок цоколь, установили современные стеклопакеты в местах общего пользования, а также заменили водосточные трубы и отливы", - добавили на сайте мэра и правительства Москвы.
Арт-павильон Мандарин на Старом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Москве городские службы будут дежурить во все новогодние дни
Вчера, 11:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
