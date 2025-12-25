Женщина во время снегопада в Москве. Архивное фото

Почти 20 домов обновили на благоустроенных улицах в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Почти 20 многоквартирных домов обновили на благоустроенных улицах на северо-западе Москвы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В 2025 году на ранее благоустроенных улицах северо-запада столицы обновили 19 многоквартирных домов. Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В частности, завершен капремонт фасада дома 35 на Пятницком шоссе. Как отметили на сайте, работы выполнили с применением технологии "мокрый фасад", которая позволяет восстановить эксплуатационные характеристики здания и придать ему современный внешний вид. Также в ходе ремонта обновили входные группы, заменили окна в местах общего пользования, установили на балконах новые металлокассеты вместо старых экранов, отремонтировали отмостку и цоколь здания.

В завершающей стадии капитального ремонта находится многоквартирный дом 54 на улице Народного Ополчения. Здесь специалисты привели в порядок фасад и крышу, а также заканчивают замену части инженерных систем. Как подчеркивается на сайте, особое внимание уделили восстановлению кирпичного фасада. Также отремонтировали входные группы и цоколь, восстановили откосы и установили современные стеклопакеты в местах общего пользования.

Помимо этого, в числе отремонтированных зданий — дом 7 на улице Маршала Бирюзова, формирующий исторический облик округа. Здесь завершили капитальный ремонт фасада и подвальных помещений по индивидуальному проекту, который учитывал архитектурные особенности объекта. Дом был построен в 1955 году в стиле советского неоклассицизма.