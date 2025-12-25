https://ria.ru/20251225/dollar-2064481193.html
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год - РИА Новости, 25.12.2025
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
В 2025 году золото стало главным защитным активом и принесло прибыль выше, чем вложения в валюту. Этот тренд продолжится и в наступающем году, рассказал... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:17:00+03:00
2025-12-25T02:17:00+03:00
2025-12-25T02:17:00+03:00
экономика
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae5dccb05952dcb6b5d9e6688f1da3e7.jpg
https://ria.ru/20251125/nalog-2057290980.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f86aa339a90104f8675384981c81582.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, золото
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
Инвестор Мольдер: альтернативой вложениям в доллар в 2026 году будет золото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
В 2025 году золото стало главным защитным активом и принесло прибыль выше, чем вложения в валюту. Этот тренд продолжится и в наступающем году, рассказал агентству “Прайм”
CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
Он напомнил, что за 2025 год золото подорожало более чем на 60% на фоне сочетания ряда факторов.
«
“Инвестиционный интерес к золоту растет по всему миру — как на Западе, так и на Востоке
. По данным Всемирного золотого совета, глобальные инвестиции в золотые слитки и монеты превышают 300 тонн уже четвертый квартал подряд”, — говорит Мольдерф.
Поэтому инвесторы рекомендуют увеличить долю золота в портфеле с 10 до 20%. В качестве инструментов можно рассмотреть как традиционные монеты и слитки, так и инструменты вроде "Е-Золота", которые позволяют зарабатывать не только на росте цены, но и получать доход в виде дивидендов, заключил эксперт.