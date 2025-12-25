Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год

Он напомнил, что за 2025 год золото подорожало более чем на 60% на фоне сочетания ряда факторов.

Поэтому инвесторы рекомендуют увеличить долю золота в портфеле с 10 до 20%. В качестве инструментов можно рассмотреть как традиционные монеты и слитки, так и инструменты вроде "Е-Золота", которые позволяют зарабатывать не только на росте цены, но и получать доход в виде дивидендов, заключил эксперт.