Рейтинг@Mail.ru
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/dollar-2064481193.html
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год - РИА Новости, 25.12.2025
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год
В 2025 году золото стало главным защитным активом и принесло прибыль выше, чем вложения в валюту. Этот тренд продолжится и в наступающем году, рассказал... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:17:00+03:00
2025-12-25T02:17:00+03:00
экономика
золото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae5dccb05952dcb6b5d9e6688f1da3e7.jpg
https://ria.ru/20251125/nalog-2057290980.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f86aa339a90104f8675384981c81582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, золото
Экономика, Золото
Названа альтернатива вложениям в доллар на 2026 год

Инвестор Мольдер: альтернативой вложениям в доллар в 2026 году будет золото

© iStock.com / ktasimarrБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© iStock.com / ktasimarr
Бизнесмены. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В 2025 году золото стало главным защитным активом и принесло прибыль выше, чем вложения в валюту. Этот тренд продолжится и в наступающем году, рассказал агентству “Прайм” CEO сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф.
Он напомнил, что за 2025 год золото подорожало более чем на 60% на фоне сочетания ряда факторов.
«
“Инвестиционный интерес к золоту растет по всему миру — как на Западе, так и на Востоке. По данным Всемирного золотого совета, глобальные инвестиции в золотые слитки и монеты превышают 300 тонн уже четвертый квартал подряд”, — говорит Мольдерф.
Поэтому инвесторы рекомендуют увеличить долю золота в портфеле с 10 до 20%. В качестве инструментов можно рассмотреть как традиционные монеты и слитки, так и инструменты вроде "Е-Золота", которые позволяют зарабатывать не только на росте цены, но и получать доход в виде дивидендов, заключил эксперт.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Аналитик рассказал об отмене налога на один вид вкладов
25 ноября, 03:18
 
ЭкономикаЗолото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала