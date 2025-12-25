Рейтинг@Mail.ru
Суд может установить срок выселения Долиной из квартиры, заявил юрист - РИА Новости, 25.12.2025
21:31 25.12.2025
Суд может установить срок выселения Долиной из квартиры, заявил юрист
жилье, россия, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд может установить певице Ларисе Долиной срок выезда из проданной квартиры в Хамовниках в Москве, которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, от нескольких дней до двух-трех недель, сообщил РИА Новости генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.
Собеседник агентства отметил, что в случае, если человек не покидает квартиру в отведенное время, на основании исполнительного листа суда в дело вступает служба судебных приставов, сотрудники которой могут принудительно освободить жилплощадь, при необходимости привлекая полицию.
"Окончательный срок для добровольного выселения Долиной будет указан в решении суда, с которым можно ознакомиться позже. Обычно суды дают небольшую отсрочку: от нескольких дней до двух-трех недель. Теперь Долина должна в любом случае освободить помещение в срок, установленный судом. В противном случае ее выселение будет принудительным", - рассказал агентству Мирзоев.
Генеральный директор "Митры" добавил, что Мосгорсуд в четверг установил срок для добровольного выезда Долиной, однако он обязан был не только удовлетворить требование Лурье о выселении, но и предоставить ответчику разумный срок для выезда, особенно если речь идет о человеке, долгое время проживавшем в квартире.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, отменили. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
В четверг Мосгорсуд выселил Долину из квартиры, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно.
Жилье Россия Москва Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
