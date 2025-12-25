Суд может установить срок выселения Долиной из квартиры, заявил юрист

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд может установить певице Ларисе Долиной срок выезда из проданной квартиры в Хамовниках в Москве, которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, от нескольких дней до двух-трех недель, сообщил РИА Новости генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.

Собеседник агентства отметил, что в случае, если человек не покидает квартиру в отведенное время, на основании исполнительного листа суда в дело вступает служба судебных приставов, сотрудники которой могут принудительно освободить жилплощадь, при необходимости привлекая полицию.

« "Окончательный срок для добровольного выселения Долиной будет указан в решении суда, с которым можно ознакомиться позже. Обычно суды дают небольшую отсрочку: от нескольких дней до двух-трех недель. Теперь Долина должна в любом случае освободить помещение в срок, установленный судом. В противном случае ее выселение будет принудительным", - рассказал агентству Мирзоев.

Генеральный директор "Митры" добавил, что Мосгорсуд в четверг установил срок для добровольного выезда Долиной, однако он обязан был не только удовлетворить требование Лурье о выселении, но и предоставить ответчику разумный срок для выезда, особенно если речь идет о человеке, долгое время проживавшем в квартире.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, отменили. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.