Суд может установить срок выселения Долиной из квартиры, заявил юрист
Суд может установить певице Ларисе Долиной срок выезда из проданной квартиры в Хамовниках в Москве, которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суд может установить певице Ларисе Долиной срок выезда из проданной квартиры в Хамовниках в Москве, которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, от нескольких дней до двух-трех недель, сообщил РИА Новости генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев.
Собеседник агентства отметил, что в случае, если человек не покидает квартиру в отведенное время, на основании исполнительного листа суда в дело вступает служба судебных приставов, сотрудники которой могут принудительно освободить жилплощадь, при необходимости привлекая полицию.
«
"Окончательный срок для добровольного выселения Долиной
будет указан в решении суда, с которым можно ознакомиться позже. Обычно суды дают небольшую отсрочку: от нескольких дней до двух-трех недель. Теперь Долина должна в любом случае освободить помещение в срок, установленный судом. В противном случае ее выселение будет принудительным", - рассказал агентству Мирзоев.
Генеральный директор "Митры" добавил, что Мосгорсуд
в четверг установил срок для добровольного выезда Долиной, однако он обязан был не только удовлетворить требование Лурье о выселении, но и предоставить ответчику разумный срок для выезда, особенно если речь идет о человеке, долгое время проживавшем в квартире.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, отменили. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
В четверг Мосгорсуд выселил Долину из квартиры, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступает в силу немедленно.