Юрист назвал сроки выселения Долиной из квартиры после проигранного суда
21:11 25.12.2025
Юрист назвал сроки выселения Долиной из квартиры после проигранного суда
Юрист назвал сроки выселения Долиной из квартиры после проигранного суда - РИА Новости, 25.12.2025
Юрист назвал сроки выселения Долиной из квартиры после проигранного суда
Народная артистка России Лариса Долина и ее семья могут покинуть квартиру в Хамовниках после новогодних праздников, рассказал РИА Новости руководитель практики... РИА Новости, 25.12.2025
жилье
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
россия
жилье, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Юрист назвал сроки выселения Долиной из квартиры после проигранного суда

РИА Новости: Марущак заявил, что Долина может покинуть квартиру после праздников

Жилой дом, где располагается бывшая квартира Ларисы Долиной
Жилой дом, где располагается бывшая квартира Ларисы Долиной - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Жилой дом, где располагается бывшая квартира Ларисы Долиной. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина и ее семья могут покинуть квартиру в Хамовниках после новогодних праздников, рассказал РИА Новости руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО" Павел Марущак.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
По словам эксперта, мотивированная часть будет изготовлена до 30 декабря, только полное решение является основанием для исполнительных действий.
"Поскольку рассмотрение проходило в апелляционной инстанции, решение суда сразу вступает в законную силу. Оно направляется в органы МВД для снятия Долиной и членов ее семьи с регистрационного учета", - сказал он.
Марущак добавил, что певица и ее дочь, как отметил суд, имеют другие жилые помещения, а потому рассрочки при исполнении явно не будет.
"(Решение суда - ред.) поступит приставам для принудительного исполнения, после предоставления пяти дней на добровольное исполнение последние приступят к исполнению принудительному. Они могут просто собрать вещи и поместить их на ответственное хранение, но думаю, что до такого доводить не будут, и после новогодних праздников певица и семья покинут квартиру", - сказал эксперт.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Жилье Россия Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
