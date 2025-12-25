https://ria.ru/20251225/dolina-2064729296.html
Юрист назвал сроки выселения Долиной из квартиры после проигранного суда
РИА Новости: Марущак заявил, что Долина может покинуть квартиру после праздников
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина и ее семья могут покинуть квартиру в Хамовниках после новогодних праздников, рассказал РИА Новости руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО" Павел Марущак.
Мосгорсуд
в четверг постановил, что Долина
должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
По словам эксперта, мотивированная часть будет изготовлена до 30 декабря, только полное решение является основанием для исполнительных действий.
"Поскольку рассмотрение проходило в апелляционной инстанции, решение суда сразу вступает в законную силу. Оно направляется в органы МВД для снятия Долиной и членов ее семьи с регистрационного учета", - сказал он.
Марущак добавил, что певица и ее дочь, как отметил суд, имеют другие жилые помещения, а потому рассрочки при исполнении явно не будет.
"(Решение суда - ред.) поступит приставам для принудительного исполнения, после предоставления пяти дней на добровольное исполнение последние приступят к исполнению принудительному. Они могут просто собрать вещи и поместить их на ответственное хранение, но думаю, что до такого доводить не будут, и после новогодних праздников певица и семья покинут квартиру", - сказал эксперт.
Верховный суд РФ
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.