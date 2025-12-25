Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 25.12.2025 (обновлено: 20:35 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dolina-2064724156.html
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении - РИА Новости, 25.12.2025
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении
Певица Лариса Долина чувствует себя нормально после решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовниках, сообщила журналистам адвокат певицы Мария... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T20:31:00+03:00
2025-12-25T20:35:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064664948_0:255:2973:1927_1920x0_80_0_0_9401e6bcbba862746f32e94f63ad173c.jpg
https://ria.ru/20251225/dolina-2064718261.html
https://ria.ru/20251225/dolina-2064707829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064664948_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_20640c14cd705baf76f65d1a45ca8cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении

Адвокат Пухова: Долина чувствует себя нормально после решения суда

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАдвокат Ларисы Долиной Мария Пухова
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина чувствует себя нормально после решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовниках, сообщила журналистам адвокат певицы Мария Пухова.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу незамедлительно.
Предположительно, перевозка вещей певицы Долиной, из бывшей квартиры - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи
Вчера, 19:56
"Ну, нормально", - ответила ее адвокат Мария Пухова на вопрос журналистов, как себя чувствует певица после известий о решении суда.
После заседания в четверг адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдет, этим займутся судебные приставы.
При этом Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. По словам адвоката, оно будет готово 30 декабря, в последний рабочий день в этом году. То есть у певицы будет время выселиться до конца январских праздников.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Будет сложно". СМИ узнали, что ждет Долину после решения о выселении
Вчера, 18:51
 
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала