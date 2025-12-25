https://ria.ru/20251225/dolina-2064724156.html
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении - РИА Новости, 25.12.2025
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении
Певица Лариса Долина чувствует себя нормально после решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовниках, сообщила журналистам адвокат певицы Мария... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T20:31:00+03:00
2025-12-25T20:31:00+03:00
2025-12-25T20:35:00+03:00
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064664948_0:255:2973:1927_1920x0_80_0_0_9401e6bcbba862746f32e94f63ad173c.jpg
https://ria.ru/20251225/dolina-2064718261.html
https://ria.ru/20251225/dolina-2064707829.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064664948_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_20640c14cd705baf76f65d1a45ca8cc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении
Адвокат Пухова: Долина чувствует себя нормально после решения суда
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина чувствует себя нормально после решения Мосгорсуда о ее выселении из квартиры в Хамовниках, сообщила журналистам адвокат певицы Мария Пухова.
Мосгорсуд
в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной
из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу незамедлительно.
"Ну, нормально", - ответила ее адвокат Мария Пухова на вопрос журналистов, как себя чувствует певица после известий о решении суда.
После заседания в четверг адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдет, этим займутся судебные приставы.
При этом Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. По словам адвоката, оно будет готово 30 декабря, в последний рабочий день в этом году. То есть у певицы будет время выселиться до конца январских праздников.
Верховный суд России
16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.