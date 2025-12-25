Адвокат Долиной рассказала о самочувствии певицы после решения о выселении

После заседания в четверг адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила журналистам, что Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, и в случае, если этого не произойдет, этим займутся судебные приставы.

При этом Пухова заявила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. По словам адвоката, оно будет готово 30 декабря, в последний рабочий день в этом году. То есть у певицы будет время выселиться до конца январских праздников.