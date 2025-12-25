Рейтинг@Mail.ru
От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи
19:56 25.12.2025 (обновлено: 20:05 25.12.2025)
От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи
От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи
Микроавтобус, куда грузили вещи, уехал от дома в центре Москвы, где проживала певица Лариса Долина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи

Предположительно, перевозка вещей певицы Долиной, из бывшей квартиры
МОСКВА 25 дек - РИА Новости. Микроавтобус, куда грузили вещи, уехал от дома в центре Москвы, где проживала певица Лариса Долина, передает корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Как передает корреспондент РИА Новости, вечером, около 19.00 (мск) к дому Долиной в центре Москвы подъехал микроавтобус, в который начали грузить вещи.
При этом примерно через 40 минут микроавтобус уехал от дома.
Адвокат раскрыла, как Долина отреагировала на решение о выселении
Москва Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
