От дома Долиной отъехал микроавтобус, куда грузили вещи
Микроавтобус, куда грузили вещи, уехал от дома в центре Москвы, где проживала певица Лариса Долина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
