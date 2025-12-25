Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, а если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы, заявила журналистам адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.