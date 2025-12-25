Рейтинг@Mail.ru
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 25.12.2025 (обновлено: 18:03 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dolina-2064688652.html
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье
Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, а если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы, заявила... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:53:00+03:00
2025-12-25T18:03:00+03:00
жилье
дело о квартире долиной
лариса долина
московский городской суд
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2771:1559_1920x0_80_0_0_d6e6c6ebe778bc0fbedd862d115f2458.jpg
https://ria.ru/20251225/dolina-2064594490.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9728e42236f802f7d9cb09a0a47ccf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, дело о квартире долиной, лариса долина, московский городской суд, москва, происшествия
Жилье, Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Московский городской суд, Москва, Происшествия
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье

Адвокат Лурье: если Долина не покинет квартиру сегодня, делом займутся приставы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, а если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы, заявила журналистам адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
«
"Долина добровольно должна покинуть квартиру сегодня, если этого не произойдёт в разумный срок, то будет получен исполнительный лист у судебных приставов. Не хотелось бы их привлекать, мы попытаемся созвониться с Марией Пуховой (адвокат Долиной - ред.) и договориться в какое время Лариса Александровна покинет квартиру", - заявила журналистам адвокат покупательницы Свириденко.
В четверг Мосгорсуд вынес решение о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у неё купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Коммунальная истерика: Долина хочет взыскать с Лурье деньги
Вчера, 14:16
 
ЖильеДело о квартире ДолинойЛариса ДолинаМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала