Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье - РИА Новости, 25.12.2025
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье
Певица Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках добровольно в разумный срок, а если этого не произойдёт, этим займутся судебные приставы, заявила... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:53:00+03:00
2025-12-25T17:53:00+03:00
2025-12-25T18:03:00+03:00
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье
Адвокат Лурье: если Долина не покинет квартиру сегодня, делом займутся приставы