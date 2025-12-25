Рейтинг@Mail.ru
17:39 25.12.2025
Адвокат Долиной сообщила об отсутствии информации по обжалованию выселения
Адвокат Долиной сообщила об отсутствии информации по обжалованию выселения
Адвокат Долиной сообщила об отсутствии информации по обжалованию выселения

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова сообщила журналистам, что в настоящий момент у нее нет информации, будет ли обжаловано решение суда о выселении певицы из квартиры.
"Пока у меня нет информации", - сказала Пухова, отвечая на вопрос журналистов "будут ли обжаловать решение суда".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Адвокат Лурье: Долина хочет проживать в квартире до 10 января бесплатно
Вчера, 13:35
Вчера, 13:35
В четверг Мосгорсуд выселил Долину из квартиры. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны.
Решение вступает в силу немедленно.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Если Долина не покинет квартиру, ее выселят приставы, заявила адвокат Лурье
Вчера, 17:53
Вчера, 17:53
 
