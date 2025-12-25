https://ria.ru/20251225/dolina-2064683215.html
Адвокат Долиной сообщила об отсутствии информации по обжалованию выселения
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова сообщила журналистам, что в настоящий момент у нее нет информации, будет ли обжаловано решение суда о выселении певицы из... РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
лариса долина
дело о квартире долиной
московский городской суд
россия
