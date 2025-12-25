https://ria.ru/20251225/dolina-2064682804.html
Адвокат Долиной рассказала, почему не просила отсрочить выселение певицы
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова сообщила РИА Новости, что не просила Мосгорсуд дать отсрочку для выселения артистки из квартиры в Хамовниках, которую купила Полина Лурье.
В четверг Мосгорсуд
вынес решение о принудительном выселении Долиной
из квартиры в Хамовниках, а также о снятии с учета ее дочери и несовершеннолетней внучки, которые были там прописаны.
"Мы могли бы попросить отсрочку, но исполнительный лист для принудительного выселения можно будет получить только после изготовления мотивированного решения суда, которое должно быть готово 30 декабря, в последний рабочий день в этом году", - сообщила адвокат Долиной.
Она пояснила, что для принудительного выселения из квартиры приставы должны возбудить исполнительное производство, для этого им нужно принести мотивированное решение в рабочее время. То есть у певицы будет время выселиться до конца январских праздников.