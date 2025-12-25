Рейтинг@Mail.ru
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников - РИА Новости, 25.12.2025
17:07 25.12.2025 (обновлено: 17:28 25.12.2025)
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников - РИА Новости, 25.12.2025
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников
Московский городской суд не разрешил певице Ларисе Долиной пожить в квартире Полины Лурье до конца январских праздников, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 25.12.2025
лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, происшествия
Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Происшествия
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников

Долиной не разрешили жить в квартире в Хамовниках до конца январских праздников

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московский городской суд не разрешил певице Ларисе Долиной пожить в квартире Полины Лурье до конца январских праздников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.
"Согласно гражданского кодекса Российской Федерации… ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения",- огласила решение судья.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье
Вчера, 12:56
 
Лариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире ДолинойПроисшествия
 
 
