Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников - РИА Новости, 25.12.2025
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников
Московский городской суд не разрешил певице Ларисе Долиной пожить в квартире Полины Лурье до конца январских праздников, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 25.12.2025
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
происшествия
Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников
Долиной не разрешили жить в квартире в Хамовниках до конца январских праздников