Адвокат Долиной заявила, что хотела решить дело миром

17:06 25.12.2025 (обновлено: 17:07 25.12.2025)
2025
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что на предложение решить дело мирным путем ответа от Полины Лурье и её адвоката не получила, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
"Мы озвучивали какие-то предложения (стороне Лурье - ред.), мы не получаем никакого ответа… на следующий день у нас вся новостная лента пестрит сообщениями со ссылкой на адвоката (Лурье) Светлану Александровну. Буквально вчера направили мировое соглашение… никакого ответа", - сказала Пухова.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Когда и как Ларису Долину выселят из квартиры Лурье
Россия Лариса Долина Московский городской суд Дело о квартире Долиной
 
 
