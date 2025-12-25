Прокурор попросила суд дать Долиной время для освобождения квартиры

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прокурор попросила суд дать артистке Ларисе Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры, купленной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Принимая необходимость соблюдения прав несовершеннолетнего лица, полагаю целесообразным предоставление времени для освобождения этого помещения с учётом объявленных нерабочих дней", - заявила прокурор в суде.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Мосгорсуд также решит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.