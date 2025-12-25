Прокурор попросила суд дать Долиной время для освобождения квартиры

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прокурор попросила суд дать артистке Ларисе Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры, купленной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Принимая необходимость соблюдения прав несовершеннолетнего лица, полагаю целесообразным предоставление времени для освобождения этого помещения с учётом объявленных нерабочих дней", - заявила прокурор в суде.