Прокурор попросила суд дать Долиной время для освобождения квартиры - РИА Новости, 25.12.2025
16:57 25.12.2025 (обновлено: 17:06 25.12.2025)
Прокурор попросила суд дать Долиной время для освобождения квартиры
Прокурор попросила суд дать Долиной время для освобождения квартиры - РИА Новости, 25.12.2025
Прокурор попросила суд дать Долиной время для освобождения квартиры
Прокурор попросила суд дать артистке Ларисе Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры, купленной Полиной Лурье, передает... РИА Новости, 25.12.2025
россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Прокурор попросила суд дать Долиной время для освобождения квартиры

Прокурор попросила суд дать Долиной время для выселения до конца праздников

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Прокурор попросила суд дать артистке Ларисе Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры, купленной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Принимая необходимость соблюдения прав несовершеннолетнего лица, полагаю целесообразным предоставление времени для освобождения этого помещения с учётом объявленных нерабочих дней", - заявила прокурор в суде.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников Долиной. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Мосгорсуд также решит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
РоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
