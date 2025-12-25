https://ria.ru/20251225/dolina-2064669710.html
Журналистам разрешили снимать заседание по вопросу о выселении Долиной
Журналистам разрешили снимать на аппаратуру процесс в Мосгорсуде по рассмотрению вопроса о выселении из квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент... РИА Новости, 25.12.2025
Журналистам разрешили снимать заседание по вопросу о выселении Долиной
