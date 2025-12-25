https://ria.ru/20251225/dolina-2064663713.html
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной из квартиры
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной из квартиры
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной из квартиры
Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
