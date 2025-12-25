Рейтинг@Mail.ru
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной из квартиры
16:29 25.12.2025 (обновлено: 16:36 25.12.2025)
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной из квартиры
Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.12.2025
Адвокат покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости.
В суде присутствуют адвокаты сторон. В настоящее время суд начал процесс.
СМИ раскрыли, что Долина потребовала от Лурье
Вчера, 12:56
 
