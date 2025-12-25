https://ria.ru/20251225/dolina-2064662737.html
Долина не пришла на слушание о ее выселении из квартиры
Певица Лариса Долина не пришла в Мосгорсуд, где решится вопрос о ее принудительном выселении из квартиры, купленной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.12.2025
жилье
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
россия
Долина не пришла на слушание о ее выселении из квартиры
