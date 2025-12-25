Более 50 журналистов прибыли в суд на рассмотрение дела о выселении Долиной

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 50 журналистов прибыли в Мосгорсуд, который рассмотрит дело о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, купленной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости.

От лифта до зала, где будет проходить заседание, выстроились на одинаковом расстоянии друг от друга судебные приставы в балаклавах и попросили журналистов освободить проход.

Судебное заседание назначено на 16.00.

Мосгорсуд решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.