Более 50 журналистов прибыли в суд на рассмотрение дела о выселении Долиной

Более 50 журналистов прибыли в Мосгорсуд, который рассмотрит дело о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, купленной Полиной... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 50 журналистов прибыли в Мосгорсуд, который рассмотрит дело о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, купленной Полиной Лурье, передает корреспондент РИА Новости.
От лифта до зала, где будет проходить заседание, выстроились на одинаковом расстоянии друг от друга судебные приставы в балаклавах и попросили журналистов освободить проход.
Судебное заседание назначено на 16.00.
Мосгорсуд
решит вопрос о принудительном выселении Долиной
из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной.