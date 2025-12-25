Суд решит вопрос принудительного выселения Долиной из квартиры

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мосгорсуд решит вопрос принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила за 112 миллионов рублей Полина Лурье, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 25 декабря в 16.00 мск.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в спорной квартире.

Мосгорсуд также рассмотрит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье.

Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение.

Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей.