Суд решит вопрос принудительного выселения Долиной из квартиры
жилье, россия, москва, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мосгорсуд решит вопрос принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила за 112 миллионов рублей Полина Лурье, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 25 декабря в 16.00 мск.
Верховный суд России
16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной
за 112 миллионов рублей.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в спорной квартире.
Мосгорсуд
также рассмотрит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье.
Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение.
Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей.
Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.