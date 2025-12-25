Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Свято-Покровское в ДНР
25.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 25.12.2025
Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Свято-Покровское в ДНР
Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики, подразделения "Центра" уничтожали окружённого... РИА Новости, 25.12.2025
Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Свято-Покровское в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР

Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск освободила населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики, подразделения "Центра" уничтожали окружённого противника в Димитрове и пресекли попытку прорыва в районе Гришино, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
Потери ВСУ за сутки в зоне действий "Центра", "Южной" и других российских группировок составили около 1445 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились трёх танков, 16 боевых бронированных машин, 21 артиллерийского орудия, двух радиолокационных станций RADA производства Израиля, двух станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов и материальных средств.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2025
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотников, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 472 беспилотника самолетного типа.

Принимать адекватные решения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва продолжит общение с американской стороной в зависимости от решений президента России Владимира Путина по итогам анализа материалов, переданных главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Также Песков усомнился в способности Владимира Зеленского принимать адекватные решения по урегулированию на Украине на фоне его рождественского обращения, в котором глава киевского режима пожелал кому-то "сгинуть" (или "погибнуть"), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество.
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью РИА Новости, что правительство ФРГ выступает в роли лоббиста "репарационного кредита" для Украины, которым пытается прикрыть прямое посягательство на суверенную собственность России.
Президент США Дональд Трамп не может допустить повторения афганского сценария для Штатов в центре Европы из-за поражения Украины, об этом пишут авторы статьи в журнале Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Трамп, по убеждению исследователей, пытается уберечь США от более глубокой погруженности в украинский конфликт, однако лидер Штатов осознает, что полное поражение Киева невыгодно его стране.
Трибунал над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом, прошедшим 80 лет назад, можно провести в Курске, Белгороде или Одессе, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. В интервью РИА Новости он заявил, что новый процесс нужен миру, чтобы преступления киевского режима впредь не повторялись.
Лихачев рассказал о попытках ВСУ запугать коллектив ЗАЭС
Вчера, 17:36

Минимальный объем помощи

Украина в наступающем 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, Киев получит от США только 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), следует из утвержденного закона об оборонном бюджете на 2026 финансовый год. Такая же сумма будет выделена и в 2027 году.
Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер назвал Украину змеиным логовом, а свою работу в украинской газовой компании Burisma - ошибкой. В интервью шоу The Shawn Ryan Show он заявил, что уровень коррупции на Украине до сих пор поражает. Также Хантер Байден заявляет, что погряз в долгах на общую сумму около 15 миллионов долларов и не знает, как расплатиться.
Западные страны рассчитывают спровоцировать Турцию и Россию на военное столкновение на Украине, чтобы ослабить двух близких соседей. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз.

Худший кандидат

Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Сумах, Чернигове и Харькове.
Секретарь министерства энергетики Украины Сергей Суярко сообщил, что жители Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей остались без электроэнергии. По данным главы одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в городе были введены вынужденные аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, в Одессе начались перебои с водоснабжением из-за аварийных отключений электроэнергии.
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что если делегации на заседаниях всемирной организации не голосуют за Украину, то они голосуют против нее. В интервью агентству Укринформ он также попытался угрожать странам Глобального Юга и заявил, что для него "вопрос чести добиться, чтобы все эти страны почувствовали на собственном кошельке реальную цену за фактическое подыгрывание россиянам в ООН".
Украинский центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке. По результатам другого опроса, проведённого этим центром, выяснилось, что Зеленский, который уже больше года уклоняется от проведения выборов на Украине, является худшим из потенциальных кандидатов в президенты.
22 июня 2022, 17:18
 
Украина, США, Киев, Хантер Байден, Сергей Суярков, Андрей Мельник, ООН, В мире
 
 
