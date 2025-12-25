https://ria.ru/20251225/dnr-2064554122.html
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Свято-Покровское в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Свято-Покровское в ДНР
Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2025
Бойцы "Южной" группировки войск освободили Свято-Покровское в ДНР
