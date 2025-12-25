ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Военнопленные ВСУ в ДНР содержатся согласно международным нормам, выглядят здоровыми, накормленными и свежими, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.
"Если вы посмотрите на любые фото или видеоматериалы по обменам пленными между ДНР и Украиной, вы увидите, что украинские военнослужащие всегда выглядят здоровыми, накормленными и свежими. И напротив - наших ребят Украина нам возвращала всегда со следами пыток, переломанными конечностями и костылями. Со своей стороны мы соблюдаем все международные нормы о содержании украинских комбатантов, которых, к слову, сам Киев готов уничтожить. Вспомним ту же Еленовскую колонию с пленными азовцами (члены нацбата "Азов"*, признанного в РФ террористической организацией – ред.), по которой был нанесён высокоточный удар украинской РСЗО HIMARS, - рассказала Морозова.
Как подчеркнула омбудсмен, она занимает принципиальную позицию: "Мы не должны уподобляться врагу".
В июле 2022 года Еленовская исправительная колония №120 была повреждена в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, об этом сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
* Запрещенная в России террористическая организация