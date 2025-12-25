Рейтинг@Mail.ru
Военнопленные в ДНР содержатся по международным нормам, заявила омбудсмен - РИА Новости, 25.12.2025
03:15 25.12.2025
Военнопленные в ДНР содержатся по международным нормам, заявила омбудсмен
донецкая народная республика
украина
россия
дарья морозова
вооруженные силы украины
сцкк
донецкая народная республика
украина
россия
донецкая народная республика, украина, россия, дарья морозова, вооруженные силы украины, сцкк
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, СЦКК
© РИА Новости / Станислав Красильников
Украинские пленные
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Украинские пленные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек – РИА Новости. Военнопленные ВСУ в ДНР содержатся согласно международным нормам, выглядят здоровыми, накормленными и свежими, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.
"Если вы посмотрите на любые фото или видеоматериалы по обменам пленными между ДНР и Украиной, вы увидите, что украинские военнослужащие всегда выглядят здоровыми, накормленными и свежими. И напротив - наших ребят Украина нам возвращала всегда со следами пыток, переломанными конечностями и костылями. Со своей стороны мы соблюдаем все международные нормы о содержании украинских комбатантов, которых, к слову, сам Киев готов уничтожить. Вспомним ту же Еленовскую колонию с пленными азовцами (члены нацбата "Азов"*, признанного в РФ террористической организацией – ред.), по которой был нанесён высокоточный удар украинской РСЗО HIMARS, - рассказала Морозова.
Как подчеркнула омбудсмен, она занимает принципиальную позицию: "Мы не должны уподобляться врагу".
В июле 2022 года Еленовская исправительная колония №120 была повреждена в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, об этом сообщало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
* Запрещенная в России террористическая организация
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Мировое сообщество все больше узнает о зверствах ВСУ, заявила омбудсмен ДНР
24 декабря, 23:15
24 декабря, 23:15
 
Донецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
