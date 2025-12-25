Система подготовки кадров должна уметь перенастраиваться, заявил Дюмин

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Современная система подготовки кадров в России должна уметь постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Помощник президента РФ отметил, что в последние годы российский рынок труда сталкивается с серьезным кадровым дефицитом, нехватка рабочих рук затрагивает практически все отрасли экономики и становится главным препятствием для экономического развития.

"В дальнейшем ситуация на рынке труда будет только усугубляться. В том числе – в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта. Нужно кардинально пересмотреть подходы к подготовке кадров и последующему карьерному росту специалистов. Перезагрузить систему дополнительного профессионального образования, исходя из задач достижения технологического лидерства, поставленных президентом", - добавил он.