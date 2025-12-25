Рейтинг@Mail.ru
Система подготовки кадров должна уметь перенастраиваться, заявил Дюмин - РИА Новости, 25.12.2025
18:23 25.12.2025 (обновлено: 19:51 25.12.2025)
Система подготовки кадров должна уметь перенастраиваться, заявил Дюмин
Система подготовки кадров должна уметь перенастраиваться, заявил Дюмин
Современная система подготовки кадров в России должна уметь постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка
экономика, россия, алексей дюмин
Экономика, Россия, Алексей Дюмин
Система подготовки кадров должна уметь перенастраиваться, заявил Дюмин

Дюмин: система подготовки кадров должна уметь адаптироваться к вызовам

© РИА Новости / Сергей ГунеевАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алексей Дюмин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Современная система подготовки кадров в России должна уметь постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
В четверг в Кремле состоялось заседание Государственного совета, которое было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В правительстве определят человека, ответственного за вопросы кадров
Вчера, 16:11
"В эпоху глобальных перемен необходимо сформировать такую систему подготовки и переподготовки кадров, которая будет способна постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда", - сказал Дюмин журналистам по итогам заседания.
Помощник президента РФ отметил, что в последние годы российский рынок труда сталкивается с серьезным кадровым дефицитом, нехватка рабочих рук затрагивает практически все отрасли экономики и становится главным препятствием для экономического развития.
"В дальнейшем ситуация на рынке труда будет только усугубляться. В том числе – в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта. Нужно кардинально пересмотреть подходы к подготовке кадров и последующему карьерному росту специалистов. Перезагрузить систему дополнительного профессионального образования, исходя из задач достижения технологического лидерства, поставленных президентом", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
Вчера, 14:20
 
