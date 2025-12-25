https://ria.ru/20251225/djumin-2064699908.html
Система подготовки кадров должна уметь перенастраиваться, заявил Дюмин
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Современная система подготовки кадров в России должна уметь постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
В четверг в Кремле состоялось заседание Государственного совета, которое было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики РФ.
"В эпоху глобальных перемен необходимо сформировать такую систему подготовки и переподготовки кадров, которая будет способна постоянно перенастраиваться, адаптироваться к новым социально-экономическим вызовам и запросам рынка труда", - сказал Дюмин.
Помощник президента РФ отметил, что в последние годы российский рынок труда сталкивается с серьезным кадровым дефицитом, нехватка рабочих рук затрагивает практически все отрасли экономики и становится главным препятствием для экономического развития.
"В дальнейшем ситуация на рынке труда будет только усугубляться. В том числе – в связи со стремительным развитием искусственного интеллекта. Нужно кардинально пересмотреть подходы к подготовке кадров и последующему карьерному росту специалистов. Перезагрузить систему дополнительного профессионального образования, исходя из задач достижения технологического лидерства, поставленных президентом", - добавил он.