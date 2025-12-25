https://ria.ru/20251225/deputat-2064718524.html
В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы
Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко нашли живым, сообщила РИА Новости пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 25.12.2025
