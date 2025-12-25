Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы - РИА Новости, 25.12.2025
19:59 25.12.2025 (обновлено: 20:24 25.12.2025)
В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы
Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко нашли живым, сообщила РИА Новости пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". РИА Новости, 25.12.2025
В Москве нашли пропавшего экс-депутата Госдумы

Николай Герасименко
Николай Герасименко . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко нашли живым, сообщила РИА Новости пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В четверг отряд объявил, что в среду около 17.00 мск родственники Герасименко заявили ДПСО "ЛизаАлерт" о его пропаже. Заявку сразу приняли в работу, и добровольцы выехали на место исчезновения, уточнила пресс-служба.
"Николай Герасименко найден, жив. Нашел проходящий мимо молодой человек", - говорится в сообщении организации.
Горожанка на прогулке в парке Тёплый стан в районе Коньково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, рассказали в "ЛизаАлерт"
16 ноября, 04:48
 
