В Тольятти депутат лишился поста в думе после скандала с родами жены в Чили

САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Депутат думы городского округа Тольятти Александр Дорожкин после скандала с родами жены в Чили покинул должность председателя комиссии по городскому хозяйству, однако сохранил мандат и членство в этой комиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.

Заявление о сложении полномочий председателя комиссии Дорожкин подал сам. В среду во время заседания думы 28 депутатов поддержали его решение. При этом сложение полномочий не повлекло выход из состава комиссии по городскому хозяйству.