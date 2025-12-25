В Тольятти депутат лишился поста в думе после скандала с родами жены в Чили

САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Депутат думы городского округа Тольятти Александр Дорожкин после скандала с родами жены в Чили покинул должность председателя комиссии по городскому хозяйству, однако сохранил мандат и членство в этой комиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.
Ранее супруга Дорожкина разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором рассказала, почему решила родить ребенка в Чили. На видео женщина сообщала, что страну для родов выбирал ее муж. В конце концов Дорожкина родила ребенка в Южной Америке ради чилийского паспорта, который "дает возможность путешествовать во многих странах". Она также сказала, что в Чили "экономика очень на высоком уровне, преступность на низком уровне". После широкого резонанса видеоролик пропал из соцсети. Дорожкин подал заявление о выходе из "Единой России" по собственному желанию, которое было удовлетворено 16 декабря.
"Его избрали жители Тольятти, депутатом он остался. Освободили от этой должности (руководителя комиссии по городскому хозяйству – ред.) и назначили Вадима Гребенькова, другого депутата, председателем этой комиссии", - сообщили в пресс-службе тольяттинской думы.
Заявление о сложении полномочий председателя комиссии Дорожкин подал сам. В среду во время заседания думы 28 депутатов поддержали его решение. При этом сложение полномочий не повлекло выход из состава комиссии по городскому хозяйству.