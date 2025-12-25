Рейтинг@Mail.ru
В Тольятти депутат лишился поста в думе после скандала с родами жены в Чили - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/deputat-2064668443.html
В Тольятти депутат лишился поста в думе после скандала с родами жены в Чили
В Тольятти депутат лишился поста в думе после скандала с родами жены в Чили - РИА Новости, 25.12.2025
В Тольятти депутат лишился поста в думе после скандала с родами жены в Чили
Депутат думы городского округа Тольятти Александр Дорожкин после скандала с родами жены в Чили покинул должность председателя комиссии по городскому хозяйству,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:45:00+03:00
2025-12-25T16:45:00+03:00
в мире
чили
тольятти
южная америка
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062390634_0:120:590:452_1920x0_80_0_0_654a834158f10b659f020bdb1388ec2b.jpg
https://ria.ru/20250319/yubki-2005923863.html
чили
тольятти
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062390634_0:65:641:545_1920x0_80_0_0_e65748200b8252188ea0e350794628d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чили, тольятти, южная америка, единая россия
В мире, Чили, Тольятти, Южная Америка, Единая Россия
В Тольятти депутат лишился поста в думе после скандала с родами жены в Чили

Дорожкин покинул пост председателя после скандала с родами жены в Чили

© Фото : Александр Дорожкин/VKАлександр Дорожкин
Александр Дорожкин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Александр Дорожкин/VK
Александр Дорожкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Депутат думы городского округа Тольятти Александр Дорожкин после скандала с родами жены в Чили покинул должность председателя комиссии по городскому хозяйству, однако сохранил мандат и членство в этой комиссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе думы.
Ранее супруга Дорожкина разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, на котором рассказала, почему решила родить ребенка в Чили. На видео женщина сообщала, что страну для родов выбирал ее муж. В конце концов Дорожкина родила ребенка в Южной Америке ради чилийского паспорта, который "дает возможность путешествовать во многих странах". Она также сказала, что в Чили "экономика очень на высоком уровне, преступность на низком уровне". После широкого резонанса видеоролик пропал из соцсети. Дорожкин подал заявление о выходе из "Единой России" по собственному желанию, которое было удовлетворено 16 декабря.
"Его избрали жители Тольятти, депутатом он остался. Освободили от этой должности (руководителя комиссии по городскому хозяйству – ред.) и назначили Вадима Гребенькова, другого депутата, председателем этой комиссии", - сообщили в пресс-службе тольяттинской думы.
Заявление о сложении полномочий председателя комиссии Дорожкин подал сам. В среду во время заседания думы 28 депутатов поддержали его решение. При этом сложение полномочий не повлекло выход из состава комиссии по городскому хозяйству.
Депутат думы города Таруса Калужской области Евгений Руденко - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Тарусской гордуме прокомментировали призыв Руденко носить мини-юбки
19 марта, 11:57
 
В миреЧилиТольяттиЮжная АмерикаЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала