https://ria.ru/20251225/defitsit-2064518736.html
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале - РИА Новости, 25.12.2025
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале
Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства "Форсига", он же "Дапаглифлозин", в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:16:00+03:00
2025-12-25T10:16:00+03:00
2025-12-25T10:22:00+03:00
свердловская область
серов
асбест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_c07f046f07635efc3189c0db9588ed50.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274995.html
свердловская область
серов
асбест
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_199:0:1803:1203_1920x0_80_0_0_7cf8b8de3c40ccfb4ed19d1e79aed55b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, серов, асбест
Свердловская область, Серов, Асбест
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале
В Свердловской области не выявили дефицит регионального лекарства для диабетиков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства "Форсига", он же "Дапаглифлозин", в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась информация, что в 11 городах Свердловской области
нет бесплатного жизненно необходимого лекарства для диабетиков. Речь якобы шла о препарате "Форсига" (он же "Дапаглифлозин"), а канал ссылался на местных жителей, утверждающих, что нет препарата даже на одного человека, а в "госаптеках его нельзя купить".
"Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию "Дапаглифлозин" (торговое наименование "Форсинга") закуплен своевременно и имеется на складе уполномоченной фармацевтической организации "Фармация" и в аптеках области, в том числе в городах: Серов
, Асбест
, Полевской
, Ирбит
, Ревда
, Дегтярск
, Нижний Тагил
, Верхотурье
, Красноуральск
, Кушва
, Сысерть
- более 2000 упаковок", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что поставки лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области для пополнения остатков проводятся регулярно – два раза в неделю.
"Кроме этого, в достаточном количестве имеется препарат для назначения аналоговой замены. Для розничной реализации лекарственный препарат "Форсига" имеется более чем в 1000 аптеках Свердловской области, в том числе в перечисленных городах", – добавили в минздраве.