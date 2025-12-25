Рейтинг@Mail.ru
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале - РИА Новости, 25.12.2025
10:16 25.12.2025 (обновлено: 10:22 25.12.2025)
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале
свердловская область, серов, асбест
Свердловская область, Серов, Асбест
Минздрав опроверг дефицит регионального лекарства для диабетиков на Урале

В Свердловской области не выявили дефицит регионального лекарства для диабетиков

Таблетки. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства "Форсига", он же "Дапаглифлозин", в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась информация, что в 11 городах Свердловской области нет бесплатного жизненно необходимого лекарства для диабетиков. Речь якобы шла о препарате "Форсига" (он же "Дапаглифлозин"), а канал ссылался на местных жителей, утверждающих, что нет препарата даже на одного человека, а в "госаптеках его нельзя купить".
"Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию "Дапаглифлозин" (торговое наименование "Форсинга") закуплен своевременно и имеется на складе уполномоченной фармацевтической организации "Фармация" и в аптеках области, в том числе в городах: Серов, Асбест, Полевской, Ирбит, Ревда, Дегтярск, Нижний Тагил, Верхотурье, Красноуральск, Кушва, Сысерть - более 2000 упаковок", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что поставки лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области для пополнения остатков проводятся регулярно – два раза в неделю.
"Кроме этого, в достаточном количестве имеется препарат для назначения аналоговой замены. Для розничной реализации лекарственный препарат "Форсига" имеется более чем в 1000 аптеках Свердловской области, в том числе в перечисленных городах", – добавили в минздраве.
