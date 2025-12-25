https://ria.ru/20251225/ded-moroz-2064489969.html
Раскрыто, что мужчины просят у Деда Мороза
Мужчины под Новый год чаще всего желают карьерного роста и большую зарплату, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз. РИА Новости, 25.12.2025
