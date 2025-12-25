Рейтинг@Mail.ru
У калужанки с самым долгим случаем COVID-19 были боли в животе
07:54 25.12.2025
У калужанки с самым долгим случаем COVID-19 были боли в животе
У калужанки с самым долгим случаем COVID-19 были боли в животе
2025-12-25T07:54:00+03:00
2025-12-25T07:54:00+03:00
У калужанки с самым долгим случаем COVID-19 были боли в животе

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Жительница Калуги, ставшая пациенткой с самым долгим случаем заболевания COVID-19 в мире, первоначально поступила в больницу с жалобами на боли в желудочно-кишечном тракте, но экспресс-тест показал наличие вируса, сообщил РИА Новости и.о. главного врача Калужской областной клинической детской больницы, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калужской области Станислав Зайцев.
Ранее международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки из Калуги. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении двух лет. Старший научный сотрудник Международной лаборатории статистической и вычислительной геномики ФКН НИУ ВШЭ Галина Клинк рассказала РИА Новости, что пациентка за время своей болезни никого не заразила.
Зайцев рассказал РИА Новости, что в 2022 году пациентка поступила в инфекционную больницу, и ей сделали тест на ковид.
"У нее была клиника поражения желудочно-кишечного тракта. Не характерная для вирусной инфекции, каковой является и COVID-19, картина. Клиники какой-то дыхательной недостаточности, поражения легких не было. Поэтому мы хотели ее госпитализировать именно по ВИЧ-инфекции с сопутствующим поражением ЖКТ, но из-за положительного результата экспресс-теста госпитализировали именно в ковидное отделение", - рассказал Зайцев.
Он отметил, что нельзя точно сказать, было ли состояние пациентки связано с заболеванием COVID-19.
По его словам, пациентка пролежала в больнице около десяти дней, а потом отказалась от дальнейшего лечения, хотя анализы продолжали показывать наличие у нее ковида. В дальнейшем ее анализами заинтересовались в калужской лаборатории и направили их в Москву, где специалисты изучили штамм вируса COVID-19, отметив, что он характерен для начала пандемии – 2019 года.
