Глава Серова опроверг сообщения о введении режима ЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Глава свердловского Серова Василий Сизиков Глава свердловского Серова Василий Сизиков опроверг сообщения о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией на котельной, сообщив о введении режима повышенной готовности пунктов временного размещения.

"Уважаемые жители Серовского муниципального округа! С 00.00 часов 26 декабря 2025 года в Серове вводится режим повышенной готовности. Это означает, что пункт временного размещения приведен в полную готовность и будет готов принять жителей в случае необходимости. Информация о том, что на территории нашего округа введен режим ЧС, не соответствует действительности! Просьба доверять информации только из официальных источников", - сообщил Сизиков в своих соцсетях.

Он также отметил, что разгерметизации системы отопления не произошло, а в котельную прибыли дополнительные специалисты.

"По-прежнему функционирует два котла из трех, котельная продолжает подавать тепло в дома и соц. объекты. Температура не опускается ниже критической отметки. Специалисты контролируют температурный режим и продолжают ремонт", - подчеркнул глава Серова.

Кроме того, он сообщил, что сотрудники МЧС проводили поквартирный обход для фиксации температуры в квартирах жителей.