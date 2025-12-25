https://ria.ru/20251225/chs-2064737348.html
Глава Серова опроверг сообщения о введении режима ЧС
Глава Серова опроверг сообщения о введении режима ЧС - РИА Новости, 25.12.2025
Глава Серова опроверг сообщения о введении режима ЧС
Глава свердловского Серова Василий Сизиков опроверг сообщения о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией на котельной, сообщив о... РИА Новости, 25.12.2025
серов
Глава Серова опроверг сообщения о введении режима ЧС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости.
Глава свердловского Серова Василий Сизиков опроверг
сообщения о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с аварией на котельной, сообщив о введении режима повышенной готовности пунктов временного размещения.
"Уважаемые жители Серовского муниципального округа! С 00.00 часов 26 декабря 2025 года в Серове
вводится режим повышенной готовности. Это означает, что пункт временного размещения приведен в полную готовность и будет готов принять жителей в случае необходимости. Информация о том, что на территории нашего округа введен режим ЧС, не соответствует действительности! Просьба доверять информации только из официальных источников", - сообщил Сизиков в своих соцсетях.
Он также отметил, что разгерметизации системы отопления не произошло, а в котельную прибыли дополнительные специалисты.
"По-прежнему функционирует два котла из трех, котельная продолжает подавать тепло в дома и соц. объекты. Температура не опускается ниже критической отметки. Специалисты контролируют температурный режим и продолжают ремонт", - подчеркнул глава Серова.
Кроме того, он сообщил, что сотрудники МЧС
проводили поквартирный обход для фиксации температуры в квартирах жителей.
"Мы продолжим контроль за ситуацией", - сказал Сизиков, отметив, что никто не останется без помощи.