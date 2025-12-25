https://ria.ru/20251225/chp-2064746083.html
В Ростовской области два человека погибли при пожаре
В Ростовской области два человека погибли при пожаре - РИА Новости, 25.12.2025
В Ростовской области два человека погибли при пожаре
Два человека погибли при пожаре в частном доме в городе Гуково Ростовской области, сообщает региональное ГУМЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
