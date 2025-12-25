Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области два человека погибли при пожаре - РИА Новости, 25.12.2025
23:58 25.12.2025
В Ростовской области два человека погибли при пожаре
Два человека погибли при пожаре в частном доме в городе Гуково Ростовской области, сообщает региональное ГУМЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
россия
гуково
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости
происшествия, россия, гуково, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Гуково, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области два человека погибли при пожаре

В Ростовской области два человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном доме в городе Гуково Ростовской области, сообщает региональное ГУМЧС России.
"В 21.40 мск ... в ОДС главного управления МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: город Гуково, улица 2-я Советская, 82... В 22.10 мск пожар ликвидирован. В 22.45 мск на месте пожара обнаружено тело человека. В 23.00 мск на месте пожара обнаружено второе тело человека", - говорится в сообщении.
К тушению привлекались 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - 15 человек и пять единиц техники.
В Тульской области потушили пожар на производстве
