В Ростовской области два человека погибли при пожаре

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном доме в городе Гуково Ростовской области, сообщает региональное ГУМЧС России.

К тушению привлекались 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России - 15 человек и пять единиц техники.