Тараканов на видео с детским подарком мог сгенерировать ИИ, заявил оперштаб - РИА Новости, 25.12.2025
23:16 25.12.2025 (обновлено: 23:18 25.12.2025)
Тараканов на видео с детским подарком мог сгенерировать ИИ, заявил оперштаб
анапа
краснодарский край
нижний новгород
происшествия
анапа
краснодарский край
нижний новгород
анапа, краснодарский край, нижний новгород, происшествия
Анапа, Краснодарский край, Нижний Новгород, Происшествия
Тараканов на видео с детским подарком мог сгенерировать ИИ, заявил оперштаб

Тараканов на видео с детским подарком в Анапе мог сгенерировать ИИ

© Фото : , соцсетиКадр видео с детским подарком в Анапе
Кадр видео с детским подарком в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : , соцсети
Кадр видео с детским подарком в Анапе
КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Тараканов, которые, согласно распространившемуся в соцсетях скандальному видео, выпали из детского подарка, врученного в детсаду Анапы, могла сгенерировать нейросеть, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик и информация, согласно которым женщина, разворачивая детский подарок после утренника в детском саду в Анапе, обнаружила выпадающих вместе с конфетами тараканов, которых сразу раздавила. При этом сначала в социальных сетях утверждалось, что инцидент произошел в Нижнем Новгороде.
"Эксперты изучили видео и проверили его через ряд как отечественных, так и зарубежных сервисов на наличие признаков вмешательства генеративных нейросетей. Результаты говорят о его фальсификации с высокой долей вероятности. Чаще всего указываются следующие признаки подделки: видео является композитным - реальные съемки совмещены с наложенными цифровыми объектами, вероятно, с использованием AI-инструментов для вписывания объектов или специализированных AR-фильтров", - заявили в оперштабе Кубани.
На подделку, согласно заявлению, указывает нарушение законов физики, так как насекомые при физическом контакте исчезают без образования останков либо разрушаются без отметок на поверхностях, у тараканов на видео нет теней, а сами насекомые на видео ведут себя неестественно. Как утверждает оперштаб, характер "дерганности" некоторых движений и их траектория характерны для продуктов современных легковесных генеративных моделей.
"По "случайному" стечению обстоятельств автор видео ведет Telegram-канал, одна из главных тематик которого - обучение работе в нейросетях", - отметили в оперштабе, добавив, что после распространения видео в крупных Telegram-каналах и СМИ автор ролика удалила его со своих страниц во всех социальных сетях, где он ранее был размещен.
Отмечается также, что, согласно данным мэрии Анапы, все подарки проверяют на соответствие заявленного поставщиком содержимого, а жалоб на качество новогодних подарков не поступало. При этом в детском саду маме и ребенку принесли извинения и вручили еще один подарок.
"Сразу после публикации сгенерированного видео работники детского сада, не дожидаясь проверки и понимая, как важны позитивные детские эмоции, принесли извинения ребенку и его маме. Им вручили еще один подарок", - заключили в оперштабе.
АнапаКраснодарский крайНижний НовгородПроисшествия
 
 
