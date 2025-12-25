В Югре проверят инцидент с высадкой ребенка из автобуса в сильный мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Проводится проверка по инциденту с высадкой ребенка из общественного транспорта в сильный мороз, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

В местных СМИ пишут, что проверка проводится после жалобы мамы мальчика, которого водитель якобы высадил из автобуса в 35-градусный мороз из-за того, что ребенок ел шоколадку.

"В социальных сетях опубликована информация о том, что водитель автобуса в г. Ханты-Мансийске высадил из автобуса ребенка, несмотря на низкую температуру воздуха. В ходе надзорных мероприятий будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров в общественном транспорте, а также действиям водителя, осуществляющего пассажирские перевозки, который высадил ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры реагирования.