В Югре проверят инцидент с высадкой ребенка из автобуса в сильный мороз
Проводится проверка по инциденту с высадкой ребенка из общественного транспорта в сильный мороз, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:26:00+03:00
происшествия
ханты-мансийск
ханты-мансийск
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Проводится проверка по инциденту с высадкой ребенка из общественного транспорта в сильный мороз, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
В местных СМИ пишут, что проверка проводится после жалобы мамы мальчика, которого водитель якобы высадил из автобуса в 35-градусный мороз из-за того, что ребенок ел шоколадку.
"В социальных сетях опубликована информация о том, что водитель автобуса в г. Ханты-Мансийске
высадил из автобуса ребенка, несмотря на низкую температуру воздуха. В ходе надзорных мероприятий будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров в общественном транспорте, а также действиям водителя, осуществляющего пассажирские перевозки, который высадил ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры реагирования.
О проведении проверки по данному факту также заявляет СУСК по ХМАО.