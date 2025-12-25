Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области на заводе ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 25.12.2025
18:57 25.12.2025
В Тульской области на заводе ликвидировали открытое горение
Открытое горение на производстве сэндвич-панелей в Тульской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области на заводе ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Открытое горение на производстве сэндвич-панелей в Тульской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что удалось локализовать пожар в цеху на площади 4,5 тысячи квадратных метров.
Тульской области ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
