В Тульской области на заводе ликвидировали открытое горение
В Тульской области на заводе ликвидировали открытое горение
Открытое горение на производстве сэндвич-панелей в Тульской области ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 25.12.2025
