https://ria.ru/20251225/chp-2064669851.html
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы - РИА Новости, 25.12.2025
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы
Последний из пострадавших при ЧП в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета выписан из больницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:54:00+03:00
2025-12-25T16:54:00+03:00
2025-12-25T16:54:00+03:00
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061349069_0:94:2593:1552_1920x0_80_0_0_0b9373a6fe47dbe9e9743a28561d0800.jpg
https://ria.ru/20251224/pozhar-2064473904.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061349069_204:0:2273:1552_1920x0_80_0_0_ca82d5b5af7868feeba5e40b9345dbb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы
РИА Новости: пострадавшего при ЧП в пермском политехе выписали из больницы
ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Последний из пострадавших при ЧП в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета выписан из больницы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Одиннадцатого декабря во время лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми
на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате погибли мужчина - руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали: двое из них были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. СК
возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Последний проходивший лечение в условиях стационара пострадавший был выписан из больницы на этой неделе в связи с улучшением состояния", - сказал собеседник агентства.
Пятнадцатого декабря в минздраве региона РИА Новости сообщали о выписке одного пострадавшего при ЧП, при этом второй мужчина находился в тяжелом состоянии.