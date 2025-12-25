Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы - РИА Новости, 25.12.2025
16:54 25.12.2025
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы
Последний из пострадавших при ЧП в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета выписан из больницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2025
https://ria.ru/20251224/pozhar-2064473904.html
Новости
ru-RU
Пострадавшего при ЧП в здании пермского политеха выписали из больницы

РИА Новости: пострадавшего при ЧП в пермском политехе выписали из больницы

ПЕРМЬ, 25 дек - РИА Новости. Последний из пострадавших при ЧП в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета выписан из больницы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Одиннадцатого декабря во время лабораторных испытаний в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате погибли мужчина - руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали: двое из них были доставлены в больницу, один человек от госпитализации отказался. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Последний проходивший лечение в условиях стационара пострадавший был выписан из больницы на этой неделе в связи с улучшением состояния", - сказал собеседник агентства.
Пятнадцатого декабря в минздраве региона РИА Новости сообщали о выписке одного пострадавшего при ЧП, при этом второй мужчина находился в тяжелом состоянии.
