В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина
В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина
Женщина погибла, мужчина пострадал, 58 человек спасли и эвакуировали при пожаре площадью в 130 квадратных метров в многоквартирном жилом доме в Самаре, сообщило РИА Новости, 25.12.2025
