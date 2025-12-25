Рейтинг@Mail.ru
В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/chp-2064645632.html
В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина
В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина - РИА Новости, 25.12.2025
В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина
Женщина погибла, мужчина пострадал, 58 человек спасли и эвакуировали при пожаре площадью в 130 квадратных метров в многоквартирном жилом доме в Самаре, сообщило РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:46:00+03:00
2025-12-25T15:46:00+03:00
происшествия
самара
киров
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251225/pozhar-2064523190.html
самара
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, киров, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Киров, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре при пожаре в жилом доме погибла женщина

В Самаре при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина и пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 25 дек - РИА Новости. Женщина погибла, мужчина пострадал, 58 человек спасли и эвакуировали при пожаре площадью в 130 квадратных метров в многоквартирном жилом доме в Самаре, сообщило региональное ГУМЧС.
Министерство уточнило, что сообщение о возгорании в девятиэтажном многоквартирном доме №425 по проспекту Кирова в Промышленном районе Самары поступило в 12.48 в четверг (11.48 мск). Изначально горели балконы на втором и третьем этажах.
"По уточненной информации в 14.10 (13.10 мск - ред.), пожар локализован на площади в 130 квадратных метров. В 15.13 (14.13 мск) объявлена ликвидация открытого горения. В результате пожара погибла женщина 1961 года рождения, пострадал мужчина 1975 года рождения. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 26 человек, в том числе четыре ребенка, эвакуировано 32 человека, в том числе 12 детей", - написало ГУМЧС в своем канале на платформе Max.
К тушению привлекались 88 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек и 15 единиц техники, добавило министерство.
Ликвидация пожара в здании бизнес-центра Варшавская плаза. 25 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидировали
Вчера, 10:31
 
ПроисшествияСамараКировРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала