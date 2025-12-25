Рейтинг@Mail.ru
12:55 25.12.2025
Российские военные довольны самолетом Су-57, заявил Чемезов
Российские военные довольны самолетом Су-57 с новым двигателем - он хорошо обходит радары и РЭБы, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 25.12.2025
су-57, безопасность, сергей чемезов, ростех
Су-57, Безопасность, Сергей Чемезов, Ростех
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские военные довольны самолетом Су-57 с новым двигателем - он хорошо обходит радары и РЭБы, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Ростех" в начале недели сообщил, что российский истребитель Су-57 впервые совершил полёт с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".
"Наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения - радары, РЭБы", - сказал Чемезов.
Су-57БезопасностьСергей ЧемезовРостех
 
 
