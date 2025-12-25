https://ria.ru/20251225/chemezov-2064568673.html
Российские военные довольны самолетом Су-57, заявил Чемезов
Российские военные довольны самолетом Су-57, заявил Чемезов
Российские военные довольны самолетом Су-57 с новым двигателем - он хорошо обходит радары и РЭБы, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 25.12.2025
