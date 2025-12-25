https://ria.ru/20251225/chemezov-2064566990.html
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов - РИА Новости, 25.12.2025
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов
СУ-57 с новым двигателем обладает улучшенными характеристиками - у него будет больше ресурсов и дальности, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:52:00+03:00
2025-12-25T12:52:00+03:00
2025-12-25T13:04:00+03:00
су-57
безопасность
россия
сергей чемезов
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063770586_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7ed4d16bfb08f0a791f34652dde641ea.jpg
https://ria.ru/20251120/istrebitel-2056092141.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063770586_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_462aca85cc3d6235babb901aaa5c8fd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-57, безопасность, россия, сергей чемезов, ростех
Су-57, Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов
Чемезов: у Су-57 с новым двигателем будет больше ресурсов и дальности