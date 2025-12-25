Рейтинг@Mail.ru
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов
12:52 25.12.2025 (обновлено: 13:04 25.12.2025)
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов
СУ-57 с новым двигателем обладает улучшенными характеристиками - у него будет больше ресурсов и дальности, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 25.12.2025
су-57
безопасность
россия
сергей чемезов
ростех
россия
су-57, безопасность, россия, сергей чемезов, ростех
Су-57, Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Ростех
У истребителя Су-57 будет больше ресурсов и дальности, заявил Чемезов

Чемезов: у Су-57 с новым двигателем будет больше ресурсов и дальности

Истребитель Су-57
Истребитель Су-57
© Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. СУ-57 с новым двигателем обладает улучшенными характеристиками - у него будет больше ресурсов и дальности, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Во-первых, это будет самолет с большим ресурсам - выше скорость, дальность больше. У него характеристик достаточно много хороших", - сказал Чемезов
Эти двигатели потом будут ставиться фактически на всю военную авиацию России, добавил он.
Су-57 Безопасность Россия Сергей Чемезов Ростех
 
 
