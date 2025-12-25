Более половины россиян считают Чебурашку частью русской культурной традиции

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более половины (53%) россиян убеждены, что Чебурашка относится к русской культурной традиции, следует из результатов совместного исследования аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества "Знание", которое есть в распоряжении РИА Новости.