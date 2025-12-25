https://ria.ru/20251225/cheboksary-2064684550.html
В Чувашии двое подростков спасли женщину от грабителя
Двое подростков спасли жительницу Чебоксар от грабителя, забравшись по газовой трубе в квартиру, откуда доносились крики о помощи, сообщило МВД Чувашии. РИА Новости, 25.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек – РИА Новости.
Двое подростков спасли жительницу Чебоксар от грабителя, забравшись по газовой трубе в квартиру, откуда доносились крики о помощи, сообщило
МВД Чувашии.
Инцидент произошел вечером 21 декабря в поселке Сосновка города Чебоксары
.
"Двое подростков 16 и 17 лет, проходя мимо одного из жилых домов, услышали женские крики о помощи. Не раздумывая, молодые люди поднялись в квартиру, откуда доносился шум, по газовой трубе, и тем самым предотвратили совершение преступления", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что ранее судимый 25-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище своей знакомой, избил ее и потребовал передать ему имеющиеся деньги.
"Артем Иванов и Матвей Дудка пресекли противоправные действия чебоксарца, вызвали полицию и удерживали его до приезда следственно-оперативной группы", - отмечается в сообщении.
Начальник УМВД России по городу Чебоксары Александр Темнов вручил благодарности молодым людям за активную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам полиции в задержании подозреваемого. За Артема Иванова награду получила его мама – Ольга Васильевна, так как сам Артем учится в соседнем регионе.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ
сообщает, что в отношении 25-летнего жителя поселка Сосновка возбуждено уголовное дело статье 161 УК РФ (покушение на грабеж). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.