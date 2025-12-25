В Чувашии двое подростков спасли женщину от грабителя

Полицейские поблагодарили подростков, которые пресекли грабеж и задержали ранее судимого подозреваемого в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Двое подростков спасли жительницу Чебоксар от грабителя, забравшись по газовой трубе в квартиру, откуда доносились крики о помощи, Двое подростков спасли жительницу Чебоксар от грабителя, забравшись по газовой трубе в квартиру, откуда доносились крики о помощи, сообщило МВД Чувашии.

Инцидент произошел вечером 21 декабря в поселке Сосновка города Чебоксары

"Двое подростков 16 и 17 лет, проходя мимо одного из жилых домов, услышали женские крики о помощи. Не раздумывая, молодые люди поднялись в квартиру, откуда доносился шум, по газовой трубе, и тем самым предотвратили совершение преступления", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что ранее судимый 25-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище своей знакомой, избил ее и потребовал передать ему имеющиеся деньги.

"Артем Иванов и Матвей Дудка пресекли противоправные действия чебоксарца, вызвали полицию и удерживали его до приезда следственно-оперативной группы", - отмечается в сообщении.

Начальник УМВД России по городу Чебоксары Александр Темнов вручил благодарности молодым людям за активную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам полиции в задержании подозреваемого. За Артема Иванова награду получила его мама – Ольга Васильевна, так как сам Артем учится в соседнем регионе.