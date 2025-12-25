https://ria.ru/20251225/buryatiya-2064519941.html
Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции и квадрокоптеры
УЛАН-УДЭ, 25 дек - РИА Новости. Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам радиостанции, ретрансляторы и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
"Правительство Бурятии отправило участникам СВО необходимую технику. Для связи бойцов радиостанции двух видов, автомобильные и портативные, также ретрансляторы и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, которая позволяет им работать в темное время суток", - говорится в сообщении.
По информации "Содействия", военнослужащие передают благодарности правительству Бурятии за своевременное и регулярное техническое обеспечение земляков.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года была создана АНО "Содействие" для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также организация ведет закупки материально-технических средств и сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.