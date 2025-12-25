Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции и квадрокоптеры

УЛАН-УДЭ, 25 дек - РИА Новости. Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам радиостанции, ретрансляторы и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".

"Правительство Бурятии отправило участникам СВО необходимую технику. Для связи бойцов радиостанции двух видов, автомобильные и портативные, также ретрансляторы и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, которая позволяет им работать в темное время суток", - говорится в сообщении.

По информации "Содействия", военнослужащие передают благодарности правительству Бурятии за своевременное и регулярное техническое обеспечение земляков.