Рейтинг@Mail.ru
Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции и квадрокоптеры - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:21 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/buryatiya-2064519941.html
Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции и квадрокоптеры
Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции и квадрокоптеры - РИА Новости, 25.12.2025
Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции и квадрокоптеры
Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам радиостанции, ретрансляторы и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, сообщила... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:21:00+03:00
2025-12-25T10:21:00+03:00
надежные люди
республика бурятия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251224/svo-2064398324.html
республика бурятия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции и квадрокоптеры

Власти Бурятии отправили бойцам СВО радиостанции, ретрансляторы и квадрокоптеры

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 25 дек - РИА Новости. Власти Бурятии отправили участвующим в спецоперации землякам радиостанции, ретрансляторы и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, сообщила созданная правительством автономная некоммерческая организация "Содействие".
"Правительство Бурятии отправило участникам СВО необходимую технику. Для связи бойцов радиостанции двух видов, автомобильные и портативные, также ретрансляторы и квадрокоптеры со встроенной тепловизионной камерой, которая позволяет им работать в темное время суток", - говорится в сообщении.
По информации "Содействия", военнослужащие передают благодарности правительству Бурятии за своевременное и регулярное техническое обеспечение земляков.
По распоряжению правительства Бурятии в июне 2022 года была создана АНО "Содействие" для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР, над которым шефствует республика. Также организация ведет закупки материально-технических средств и сбор благотворительной помощи от жителей, предпринимателей и органов власти республики. Вся собранная помощь направляется военнослужащим Бурятии в зону специальной военной операции.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Пять машин и 40 тонн гуманитарного груза отправили нижегородским бойцам
24 декабря, 16:17
 
Надежные людиРеспублика БурятияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала